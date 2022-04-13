Президент Ильхам Алиев: Мы положительно оцениваем телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении

Мы положительно оцениваем телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

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