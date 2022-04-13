Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не должны забывать оккупацию, всегда должны быть готовыми ко всему

Мы, конечно, никогда не должны забывать оккупацию, армянский вандализм.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

"Не должны также забывать о том, что сегодня Азербайджан сильный, а Армения - слабая. Именно на эти факторы опирается и поведение Армении. Мы живем в реальном измерении и никогда не должны забывать политики этнической чистки, которая была проведена против нас Арменией в начале 1990-х годов, Ходжалинский геноцид, оккупацию. Это всегда должно оставаться в памяти азербайджанцев. Как ответственные люди, мы всегда должны быть готовыми ко всему.

Конечно, глядя в будущее, я абсолютно уверен, что Азербайджан станет еще сильнее. При обсуждении сегодня других вопросов азербайджанская общественность еще раз убедится в этом. А развитие Армении будет зависеть от нее самой, от отношения ее к соседним странам, потому что сегодня всем понятно, что без нормализации связей с Азербайджаном и Турцией Армения не может развиваться, их 30-летняя оккупационная политика дорого обошлась им самим. Они утратили шанс стать реально независимой страной. Мы же за 30 лет, несмотря на то, что наши земли находились под оккупацией, добились полной политической и экономической независимости. Поэтому сегодня уверенно и гордо говорим свое слово со всех трибун. Так что для Армении это, возможно, последний шанс. Либо страна будет развиваться, либо окажется в еще более тяжелом положении. А для развития, еще раз хочу сказать, в первую очередь необходимо нормализовать связи с Азербайджаном и Турцией на основе норм и принципов международного права", - сказал глава государства.