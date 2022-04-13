https://news.day.az/officialchronicle/1452903.html В Азербайджане будет отмечен 100-летний юбилей Рауфа Гаджиева - Распоряжение
В Азербайджане будет отмечен 100-летний юбилей Рауфа Гаджиева - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Рауфа Гаджиева.
В мае 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Рауфа Султан оглу Гаджиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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