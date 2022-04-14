https://news.day.az/officialchronicle/1453265.html Между Азербайджаном и Грузией один документ утвержден, а другой отменен
Между Азербайджаном и Грузией один документ утвержден, а другой отменен
Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Грузии о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия от 29 сентября 2021 года и об отмене закона № 268-IQ об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Грузии о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации от 15 апреля 1997 года.
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