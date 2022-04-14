Между Азербайджаном и Грузией один документ утвержден, а другой отменен

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Грузии о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия от 29 сентября 2021 года и об отмене закона № 268-IQ об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Грузии о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации от 15 апреля 1997 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.