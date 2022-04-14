В Азербайджане утвержден Протокол об объеме обязательных выплат государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Протокола об объеме обязательных выплат государств-членов к Соглашению о финансовых правилах Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств, утвержденного на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Стамбуле 11 ноября 2021 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.