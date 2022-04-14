Утверждено Соглашение между ГНКАР и ООО GL International LTD

Президент Ильхам Алиев подписал Закон "О принятии, утверждении и разрешении на реализацию Соглашения об обслуживании рисков между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР) и ООО GL International LTD в связи с восстановлением и разработкой блока, включающего нефтяные месторождения "Бузовна-Маштага", "Гала" и "Зиря" в Азербайджанской Республике".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В документе говорится, что 14 декабря 2021 года в связи с восстановлением и разработкой блока, включающего нефтяные месторождения "Бузовна-Маштага", "Гала" и "Зиря" в Азербайджанской Республике, Государственная нефтяная компания Азербайджана и GL International LTD LLC (GL LTD) заключили Соглашение об обслуживании рисков.

Новость обновляется