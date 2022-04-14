https://news.day.az/officialchronicle/1453336.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня значимость Южного газового коридора и, в частности, Трансадриатического трубопровода становится все более очевидной
Президент Ильхам Алиев: Сегодня значимость Южного газового коридора и, в частности, Трансадриатического трубопровода становится все более очевидной
Сегодня значимость Южного газового коридора и, в частности, Трансадриатического трубопровода становится все более очевидной.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Албании Эди Рамой.
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