В Азербайджане утверждено Положение о военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу - УКАЗ
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" и "Описания военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" и отмене указа №832 Президента Азербайджанской Республики об утверждении "Положения о военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" и "Описания военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" от 27 февраля 2013 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, утверждается "Положение о военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" (прилагается).
Утверждается "Описание военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" (прилагается).
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок определить нормы обеспечения военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу военной формой одежды и снаряжением; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.
Государственной службе Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
Также, согласно данному указу, отменяется указ №832 Президента Азербайджанской Республики об утверждении "Положения о военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" и "Описания военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" от 27 февраля 2013 года.
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