В Азербайджане утверждено Положение о военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" и "Описания военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" и отмене указа №832 Президента Азербайджанской Республики об утверждении "Положения о военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" и "Описания военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" от 27 февраля 2013 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, утверждается "Положение о военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" (прилагается).

Утверждается "Описание военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" (прилагается).

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок определить нормы обеспечения военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу военной формой одежды и снаряжением; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Государственной службе Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Также, согласно данному указу, отменяется указ №832 Президента Азербайджанской Республики об утверждении "Положения о военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" и "Описания военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" от 27 февраля 2013 года.