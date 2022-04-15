https://news.day.az/officialchronicle/1453467.html Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии
Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии
15 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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