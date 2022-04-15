Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Айгюн Аттар орденом "Достлуг".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Айгюн Аттар награждена орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии связей дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.