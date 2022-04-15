https://news.day.az/officialchronicle/1453651.html Айгюн Аттар награждена орденом “Достлуг" – Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Айгюн Аттар награждена орденом “Достлуг" – Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Айгюн Аттар орденом "Достлуг".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Айгюн Аттар награждена орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии связей дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.
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