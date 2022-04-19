Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

19 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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