https://news.day.az/officialchronicle/1454535.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу
19 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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