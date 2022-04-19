В Азербайджане ветеранам Второй мировой войны будет предоставлена единовременная материальная помощь

19 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Cогласно распоряжению, участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов будет выделена единовременная материальная помощь в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) манатов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 750 (семьсот пятьдесят) манатов.