В Азербайджане утверждено описание служебного удостоверения госслужащего - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении описания и образца служебного удостоверения государственного служащего.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, в связи с исполнением закона № 968-VQD Азербайджанской Республики от 29 декабря 2017 года о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" принимается решение:
- утвердить "Описание служебного удостоверения государственного служащего" (прилагается).
- утвердить "Образец служебного удостоверения государственного служащего" (прилагается).
- Кабинету министров Азербайджанской Республики должно решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
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