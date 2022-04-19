В Азербайджане утверждено описание служебного удостоверения госслужащего

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении описания и образца служебного удостоверения государственного служащего.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, в связи с исполнением закона № 968-VQD Азербайджанской Республики от 29 декабря 2017 года о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" принимается решение:

- утвердить "Описание служебного удостоверения государственного служащего" (прилагается).

- утвердить "Образец служебного удостоверения государственного служащего" (прилагается).

- Кабинету министров Азербайджанской Республики должно решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.