https://news.day.az/officialchronicle/1454625.html Президент Ильхам Алиев: Итоги встречи в Брюсселе считаю положительными
Президент Ильхам Алиев: Итоги встречи в Брюсселе считаю положительными
Итоги встречи в Брюсселе считаю положительными
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 19 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
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