Президент Ильхам Алиев: Итоги встречи в Брюсселе считаю положительными

Итоги встречи в Брюсселе считаю положительными

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 19 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

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