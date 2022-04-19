https://news.day.az/officialchronicle/1454627.html Президент Ильхам Алиев: Есть необходимость прояснить с Арменией вопрос коммуникаций между Азербайджаном и Нахчываном
Президент Ильхам Алиев: Есть необходимость прояснить с Арменией вопрос коммуникаций между Азербайджаном и Нахчываном
Есть необходимость прояснить с Арменией вопрос коммуникаций между Азербайджаном и Нахчываном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 19 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клааром.
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