Президент Ильхам Алиев: Есть необходимость прояснить с Арменией вопрос коммуникаций между Азербайджаном и Нахчываном

Есть необходимость прояснить с Арменией вопрос коммуникаций между Азербайджаном и Нахчываном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 19 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клааром.

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