https://news.day.az/officialchronicle/1454628.html Президент Ильхам Алиев об автомобильной дороге в Нахчыван: В ходе Брюссельской встречи премьер Армении не уточнил географические координаты автомагистрали
Президент Ильхам Алиев об автомобильной дороге в Нахчыван: В ходе Брюссельской встречи премьер Армении не уточнил географические координаты автомагистрали
В ходе Брюссельской встречи премьер-министр Армении не уточнил географические координаты автомагистрали.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 19 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря об автомобильной дороге в Нахчыван в ходе встречи с находящейся с визитом в Баку делегацией во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
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