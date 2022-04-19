Президент Ильхам Алиев об автомобильной дороге в Нахчыван: В ходе Брюссельской встречи премьер Армении не уточнил географические координаты автомагистрали

В ходе Брюссельской встречи премьер-министр Армении не уточнил географические координаты автомагистрали.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 19 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря об автомобильной дороге в Нахчыван в ходе встречи с находящейся с визитом в Баку делегацией во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

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