https://news.day.az/officialchronicle/1454821.html Проходит встреча президентов Азербайджана и Кыргызстана в расширенном составе
Проходит встреча президентов Азербайджана и Кыргызстана в расширенном составе
20 апреля проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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