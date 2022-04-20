https://news.day.az/officialchronicle/1454848.html Президент Ильхам Алиев и Президент Кыргызстана выступили с заявлениями для печати - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Президент Кыргызстана выступили с заявлениями для печати - ФОТО
20 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступили с заявлениями для печати.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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