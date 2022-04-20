20 апреля по окончании в Баку встречи в расширенном составе с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется