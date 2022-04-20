https://news.day.az/officialchronicle/1454912.html Президент Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство означает как большие преимущества, так и большую ответственность
Президент Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство означает как большие преимущества, так и большую ответственность
Стратегическое партнерство означает как большие преимущества, так и большую ответственность.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в расширенном составе с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре