Президент Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство означает как большие преимущества, так и большую ответственность

Стратегическое партнерство означает как большие преимущества, так и большую ответственность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в расширенном составе с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

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