Президент Ильхам Алиев: Энергетический сектор экономики Кыргызстана был бы интересен азербайджанским компаниям

Энергетический сектор экономики Кыргызстана был бы интересен азербайджанским компаниям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для печати с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Новость обновляется