https://news.day.az/officialchronicle/1454954.html Президент Ильхам Алиев: Энергетический сектор экономики Кыргызстана был бы интересен азербайджанским компаниям
Президент Ильхам Алиев: Энергетический сектор экономики Кыргызстана был бы интересен азербайджанским компаниям
Энергетический сектор экономики Кыргызстана был бы интересен азербайджанским компаниям.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для печати с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
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