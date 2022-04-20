Президент Ильхам Алиев: Наши планы по восстановлению города Шуша активно реализуются и будут реализованы

Наши планы по восстановлению города Шуша активно реализуются и будут реализованы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для печати с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Новость обновляется