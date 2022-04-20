https://news.day.az/officialchronicle/1454962.html В Азербайджане создается юридическое лицо публичного права «Агентство кино» – УКАЗ
В Азербайджане создается юридическое лицо публичного права «Агентство кино» – УКАЗ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о создании юридического лица публичного права "Агентство кино Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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