В Азербайджане создается юридическое лицо публичного права «Агентство кино»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о создании юридического лица публичного права "Агентство кино Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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