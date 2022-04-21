https://news.day.az/officialchronicle/1455268.html Президент Ильхам Алиев в Дашалты ознакомился со строительством автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и тоннелей на этой дороге - ФОТО
Президент Ильхам Алиев в Дашалты ознакомился со строительством автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и тоннелей на этой дороге - ФОТО
21 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в селе Дашалты Шушинского района ознакомился со строительством автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и тоннелей на этой дороге.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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