https://news.day.az/officialchronicle/1455279.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с капитальным ремонтом административного здания и строительством конференц-зала в Шуше - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с капитальным ремонтом административного здания и строительством конференц-зала в Шуше - ФОТО
21 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с капитальным ремонтом административного здания и строительством конференц-зала в городе Шуша.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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