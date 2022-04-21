Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
21 апреля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, награждены следующие лица:
орденом "Достлуг"
Алиев Эльдар Агабала оглу
Алиева Адиля Сейфулла гызы
Крапивин Олег Андреевич
Мамедов Амируллах Мамедали оглу
Нисанов Год Семенович
Шихлинский Шахин Мютвели оглу
медалью "Терегги"
Абдуллаев Чингиз Али оглу
Абдуллазаде Хатира Сардар гызы
Авшаров Рауф Мухтар оглу
Багирова Франгиз Ариф гызы
Джавадова-Спицберг Джамиля Джалил гызы
Ахмедов Ильхам Энвер оглу
Гасанов Имамъяр Фикрет оглу
Гайыблы Хагани Исмаил оглу
Гончарова-Иоффе Камеллия Кямал гызы
Мурадов Назим Зираддин оглу
Наджафов Гаджалы Наджаф оглу.
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