https://news.day.az/officialchronicle/1455323.html Масуд Эфендиев и Гариб Муршудов удостоены почетного звания "Заслуженный деятель науки"
Масуд Эфендиев и Гариб Муршудов удостоены почетного звания "Заслуженный деятель науки"
21 апреля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель науки" Масуду Ариф оглу Эфендиеву и Гарибу Новруз оглу Муршудову за достижения в сфере науки и заслуги в развитии азербайджанской диаспоры.
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