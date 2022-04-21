Масуд Эфендиев и Гариб Муршудов удостоены почетного звания "Заслуженный деятель науки"

21 апреля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель науки" Масуду Ариф оглу Эфендиеву и Гарибу Новруз оглу Муршудову за достижения в сфере науки и заслуги в развитии азербайджанской диаспоры.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.