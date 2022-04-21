https://news.day.az/officialchronicle/1455327.html Бахтияр Керимов и Яшар Мусаев награждены "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"
Бахтияр Керимов и Яшар Мусаев награждены "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"
21 апреля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Бахтияра Гулу оглу Керимова и Яшара Балабей оглу Мусаева "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры.
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