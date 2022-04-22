https://news.day.az/officialchronicle/1455609.html Президент Ильхам Алиев: Мирный договор - это последний шанс для Армении
Президент Ильхам Алиев: Мирный договор - это последний шанс для Армении
Мирный договор - это последний шанс для Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 22 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на V Съезде азербайджанцев мира в городе Шуша.
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