Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанская армия может выполнить любую задачу

Сегодня азербайджанская армия может выполнить любую задачу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 22 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на V Съезде азербайджанцев мира в городе Шуша.

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