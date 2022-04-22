Президент Ильхам Алиев: Проживающие за рубежом азербайджанцы - большая сила, их деятельность очень важна для нашей страны

Проживающие за рубежом азербайджанцы - большая сила, их деятельность очень важна для нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 22 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на V Съезде азербайджанцев мира в городе Шуша.

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