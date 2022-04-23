https://news.day.az/officialchronicle/1455959.html Президент Ильхам Алиев избран председателем Координационного совета азербайджанцев мира
Президент Ильхам Алиев избран председателем Координационного совета азербайджанцев мира
Президент Ильхам Алиев избран председателем Координационного совета азербайджанцев мира.
Об этом сообщили Trend в субботу в Государственном комитете по работе с диаспорой, передает Day.Az.
Как отмечается, сегодня в Шуше завершился V Съезд азербайджанцев мира.
На мероприятии был утвержден новый состав Координационного совета азербайджанцев мира. Президент Ильхам Алиев избран участниками съезда председателем Координационного совета, а председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов - исполнительным секретарем.
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