Президент Ильхам Алиев избран председателем Координационного совета азербайджанцев мира.

Об этом сообщили Trend в субботу в Государственном комитете по работе с диаспорой, передает Day.Az.

Как отмечается, сегодня в Шуше завершился V Съезд азербайджанцев мира.

На мероприятии был утвержден новый состав Координационного совета азербайджанцев мира. Президент Ильхам Алиев избран участниками съезда председателем Координационного совета, а председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов - исполнительным секретарем.