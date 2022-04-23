https://news.day.az/officialchronicle/1455976.html Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум между Азербайджаном, Турцией и Грузией об учениях сил спецназа «Кавказский орел»
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум между Азербайджаном, Турцией и Грузией об учениях сил спецназа «Кавказский орел»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана, правительством Турции и правительством Грузии об учениях сил специального назначения "Кавказский орел".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, утвержден Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана, правительством Турции и правительством Грузии об учениях сил специального назначения "Кавказский орел", подписанный 10 октября 2019 года в городе Баку.
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