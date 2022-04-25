https://news.day.az/officialchronicle/1456498.html Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся в сфере предпринимательской деятельности
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся в сфере предпринимательской деятельности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, отличившихся в сфере предпринимательской деятельности в Азербайджанской Республике.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным распоряжением можно ознакомиться по ссылке.
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