Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся в сфере предпринимательской деятельности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, отличившихся в сфере предпринимательской деятельности в Азербайджанской Республике.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным распоряжением можно ознакомиться по ссылке.

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