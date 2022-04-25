Создается Гянджинский городской суд - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об организации Гянджинского городского суда.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В соответствии с пунктами распоряжения:
1. В городе Гянджа организуется Гянджинский городской суд.
2. Упраздняются Кяпязский районный суд города Гянджа и Низаминский районный суд города Гянджа.
3. Судебно-правовому совету рекомендовано:
3.1. Внести соответствующие изменения в территориальную юрисдикцию судов в связи с организацией Гянджинского городского суда;
3.2. Определить штатную численность судей Гянджинского городского суда;
3.3. До 1 июня 2022 года представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о назначении судей Гянджинского городского суда.
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