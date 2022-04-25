Создается Гянджинский городской суд

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об организации Гянджинского городского суда.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В соответствии с пунктами распоряжения:

1. В городе Гянджа организуется Гянджинский городской суд.

2. Упраздняются Кяпязский районный суд города Гянджа и Низаминский районный суд города Гянджа.

3. Судебно-правовому совету рекомендовано:

3.1. Внести соответствующие изменения в территориальную юрисдикцию судов в связи с организацией Гянджинского городского суда;

3.2. Определить штатную численность судей Гянджинского городского суда;

3.3. До 1 июня 2022 года представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о назначении судей Гянджинского городского суда.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.