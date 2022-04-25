Президент Ильхам Алиев поздравил Эмманюэля Макрона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Французской Республики.

В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией. Успешное сотрудничество в области экономики, энергетики, в том числе эксплуатации нефтегазовых месторождений, культуры, образования и ряде других сфер, представляющих взаимный интерес, является одним из важнейших факторов, обусловливающих наши связи. Убежден, что совместными усилиями это сотрудничество и впредь будет продолжаться в интересах наших народов.

Надеемся, что Французская Республика, председательствующая в настоящее время в Европейском Союзе, в целях обеспечения устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе окажет поддержку процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, подготовки мирного договора между странами на основе представленных нами пяти принципов.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей деятельности", - говорится в письме.