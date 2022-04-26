Президент Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Генри Клюге

26 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Генри Клюге.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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