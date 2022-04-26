https://news.day.az/officialchronicle/1456669.html Президент Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Генри Клюге
Президент Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Генри Клюге
26 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Генри Клюге.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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