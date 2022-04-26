https://news.day.az/officialchronicle/1456764.html Президент Ильхам Алиев: Ситуация с COVID-19 в Азербайджане очень позитивная
Президент Ильхам Алиев: Ситуация с COVID-19 в Азербайджане очень позитивная
Ситуация с COVID-19 в Азербайджане очень позитивная.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 26 апреля директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Генри Клюге.
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