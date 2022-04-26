Президент Ильхам Алиев: Осталось очень мало ограничений в связи с пандемией, и азербайджанская общественность относится к этому с пониманием

Осталось очень мало ограничений в связи с пандемией, и азербайджанская общественность относится к этому с пониманием.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 26 апреля директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Генри Клюге.

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