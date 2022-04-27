Выделены средства на строительство, капитальный ремонт и восстановление образовательных учреждений в Баку и его поселках

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительством, капитальным ремонтом и восстановлением образовательных учреждений в городе Баку и его поселках.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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