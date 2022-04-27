В Азербайджане создаются новые агентства

Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах в связи с обеспечением деятельности министерства экологии и природных ресурсов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, ООО "Геодезия и картография" в подчинении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики реорганизуется путем преобразования в подведомственное министерству Агентство геодезии и картографии со статусом юридического лица публичного права.

На базе Национальной службы геологической разведки создается юридическое лицо публичного права "Агентство геологической разведки" при министерстве экологии и природных ресурсов.

В полным текстом указа можно ознакомиттся по ссылке.

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