В Азербайджане создаются новые агентства - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах в связи с обеспечением деятельности министерства экологии и природных ресурсов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, ООО "Геодезия и картография" в подчинении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики реорганизуется путем преобразования в подведомственное министерству Агентство геодезии и картографии со статусом юридического лица публичного права.
На базе Национальной службы геологической разведки создается юридическое лицо публичного права "Агентство геологической разведки" при министерстве экологии и природных ресурсов.
В полным текстом указа можно ознакомиттся по ссылке.
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