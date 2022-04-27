Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США

27 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Кавказа, региональных конфликтов и Южной Европы Эрикой Олсон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в делегацию входят главный советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер, посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, в Грузии - Келли Дегнан и в Армении - Линн Трейси.

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