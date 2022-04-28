Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии

28 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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