https://news.day.az/officialchronicle/1457569.html Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии - ФОТО
28 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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