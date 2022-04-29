Президент Ильхам Алиев: К сожалению, мы пока не получили поддержки от какой-либо международной организации в процессе разминирования

К сожалению, мы пока не получили поддержки от какой-либо международной организации в процессе разминирования. Мы делаем все за счет собственных ресурсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 29 апреля в Баку с представителями зарубежных мозговых центров, принявших участие в международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в Шуше.

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