Президент Ильхам Алиев: Все, что делается на освобожденных территориях, делается на средства государственного бюджета, и это несправедливо

Все, что делается на освобожденных территориях, делается на средства государственного бюджета, и это несправедливо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 29 апреля в Баку с представителями зарубежных мозговых центров, принявших участие в международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в Шуше.

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