https://news.day.az/officialchronicle/1457727.html Президент Ильхам Алиев: Мы сейчас находим недавно установленные мины, которые находятся на труднодоступных территориях
Президент Ильхам Алиев: Мы сейчас находим недавно установленные мины, которые находятся на труднодоступных территориях
Мы сейчас находим недавно установленные мины, которые находятся на труднодоступных территориях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 29 апреля в Баку с представителями зарубежных мозговых центров, принявших участие в международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в Шуше.
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