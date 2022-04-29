Президент Ильхам Алиев анонсировал очередную встречу представителей Азербайджана и Армении в Брюсселе

Планируется организовать очередную встречу представителей Азербайджана и Армении в начале мая в Брюсселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 29 апреля в Баку с представителями зарубежных мозговых центров, принявших участие в международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в Шуше.

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