Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Государства Палестина - председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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