https://news.day.az/officialchronicle/1457733.html Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Государства Палестина - председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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