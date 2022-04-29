https://news.day.az/officialchronicle/1457743.html Президент Ильхам Алиев: Мы уже получаем очень позитивные сигналы от армян в Карабахе
Президент Ильхам Алиев: Мы уже получаем очень позитивные сигналы от армян в Карабахе
Мы уже получаем очень позитивные сигналы от армян в Карабахе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 29 апреля в Баку с представителями зарубежных мозговых центров, принявших участие в международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в Шуше.
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