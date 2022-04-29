Президент Ильхам Алиев: Наша мирная повестка дня и инициативы направлены на создание новых возможностей для регионального развития

Нормализация отношений с Азербайджаном откроет новые возможности для Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", проходящей в Университете АДА.

"Публично заявленные нами и принятые международной общественностью мирная повестка дня и инициативы направлены на создание новых возможностей для регионального развития. Этот вопрос касается не только Азербайджана и Армении, но и всего Южного Кавказа", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что за минувшие 30 лет Армения утратила эти возможности в результате сепаратистской и оккупационной политики, не интегрировалась в Южный Кавказ.